Paty do Alferes registrou mais uma morte por Covid-19 no final de semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 17:00

Em virtude do recrudescimento da pandemia de Covid-19, as provas práticas de concurso público em Paty do Alferes foram adiadas. Nesta terça-feira (1º), a prefeitura do município comunicou que, diante da impossibilidade de realização de eventos de grande porte, as datas para aplicação das provas práticas e de aptidão física referentes ao Edital nº 01/2020 terão que ser remarcadas.