Paty acumula 429 casos confirmados de Covid Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 11:06

Nesta quinta (3), a prefeitura de Paty do Alferes confirmou a 15ª por Covid-19 no município. Conforme informou O DIA, o boletim emitido na segunda revelou o registro do 14º óbito.

O boletim atualizado hoje mostra que Paty do Alferes tem 79 pessoas em estágio ativo de Covid-19; 7 delas estão internadas e as demais em isolamento domiciliar. Há, ainda, 279 pacientes com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus - 7 deles permanecem internados. A cidade acumula 429 casos confirmados de Covid-19.