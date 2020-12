Confira lista para saber onde levar seu pet no próximo sábado Divulgação

Publicado 03/12/2020 20:06 | Atualizado 03/12/2020 20:07

A prefeitura de Paty do Alferes vai promover a vacinação antirrábica de cães e gatos no próximo sábado (5). As doses estarão gratuitamente disponíveis em diversos bairros, numa ação do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde. Confira a lista posicionada no final da matéria para saber em qual local levar seu animal de estimação.



A secretária de Saúde destacou a importância de vacinar os animais. “A transmissão da raiva ocorre por meio da saliva de animais infectados, principalmente por mordidas, mas também podem ocorrer via arranhões e lambidas desses animais. A única forma de prevenção da raiva é a vacinação anual dos pets. Por isso, convocamos a todos que coloquem suas máscaras e levem seus pets para vacinar", disse Fabiana Cerqueira.

Vacinação entre 9h e 15h:

Unidade de Saúde de Vista Alegre

Unidade de Saúde do Horizonte

Unidade de Saúde de Coqueiros

Unidade de Saúde da Capivara

Unidade de Saúde da Maravilha

Unidade de Saúde de Palmares

Na pracinha da Biriba

Unidade de Saúde da Poaia

Das 9h às 17h:

Unidade de Saúde de Avelar

Secretaria de Agricultura em Arcozelo

Base da Dengue/Zoonose em frente a Cedae no Centro

Unidade de Saúde de Pedras Ruivas

Unidade de Saúde da Granja Califórnia

Nos bairros Bela Vista ,Caetes, Campo Verde, Boa Vista, Barro Branco e Paiol Velho, a vacinação será feita

de casa em casa depois do dia 5 de novembro.