Planejamento estabelecerá ações pelos próximos 20 anos, segundo prefeitura Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 19:13

A Prefeitura de Paty do Alferes divulgou uma página na internet sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e pediu que a população participe do planejamento que estabelecerá parâmetros e metas para os próximos 20 anos na cidade, localizada a 120km do Rio.