Publicado 15/12/2020 10:31 | Atualizado 15/12/2020 10:34

Agora há pouco, Juninho Bernardes comemorou os 33 anos da emancipação de Paty do Alferes em postagem nas redes sociais. "Parabéns para Paty, para todos os patienses e para aqueles que escolheram nossa cidade para viver", escreveu o prefeito reeleito.

Em 15 de dezembro de 1987, Pati do Alferes desmembrou-se de Vassouras por lei estadual. Em 1989, por lei municipal, a grafia foi alterada para Paty. A origem do nome do município está nas palmeiras que cobriam boa parte daquela área no século 18 e eram conhecidas como "patis". Em razão da patente militar "Alferes", a combinação dos dois nomes foi estabelecida na fundação da vila, em 1820. Conforme lembrou artigo do jornal O Dia publicado no dia da Consciência Negra, a revolta liderada por Manuel Congo e que libertou centenas de pessoas escravizadas aconteceu em Paty