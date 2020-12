Paty do Alferes acumula 21 óbitos por Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 17:41

Boletim divulgado pela prefeitura de Paty do Alferes nesta sexta (18/12) mostra que a cidade está com 26 pessoas em estágio ativo da Covid-19; 3 estão internadas e 23 em isolamento domiciliar. O município, localizado no Vale do Café, acumula 667 casos confirmados e 21 óbitos.



Os dados de hoje destacam que 1578 casos foram descartados e 620 pessoas se recuperaram da doença.