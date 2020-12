Prefeitura de Paty anunciou aquisição de novo caminhão esta semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 14:39

Nesta semana, a prefeitura de Paty do Alferes, cidade localizada no interior do Rio, adquiriu um novo caminhão equipado com reservatório de água para compor a frota municipal.

De acordo com o setor de comunicação da prefeitura, o caminhão pipa zero km irá auxiliar a secretaria de obras em serviços externos e também no abastecimento "em caso de escassez hídrica, trazendo mais agilidade e economia de recursos para toda a população patiense".