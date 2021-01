Paty do Alferes possui cerca de 15 mil habitantes Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 10:51

Boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (6) pela prefeitura informa que Paty do Alferes possui 41 pessoas em estágio ativo de covid-19, das quais 5 estão internadas e 36 em isolamento domiciliar. O município, localizado no interior do Rio, acumula 961 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 25 óbitos.