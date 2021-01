Desinfecção acontece em locais públicos mais movimentados do município Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:18

A prefeitura de Paty do Alferes continua com equipes nas ruas realizando trabalho de desinfecção de locais públicos como rodoviária, porta de bancos, lotérica, mercados e ruas mais movimentadas do município. O prefeito reeleito comentou esta e outras ações para conter a propagação do novo coronavírus. “A pandemia ainda não acabou. Estamos trabalhando duro para combater este vírus em nosso município. A desinfecção é um importante trabalho, mas temos outras ações, como o trabalho realizado em nosso centro de triagem, que tem atendido nossa população; a Vigilância em Saúde, que continua acompanhando os casos e, junto com a Guarda Municipal, está fazendo a fiscalização; mas para vencermos esta guerra é necessário que todos façam sua parte", disse Juninho Bernardes.

O prefeito também ressaltou a importância da conscientização de todos. "Toda a população precisa colaborar, evitando aglomerações, mantendo a higienização das mãos e usando máscara. Até vacinarmos nossa população, a participação de todos nesta luta é essencial”, concluiu Juninho, que já assinou termo de cooperação para adquirir 10 mil doses da CoronaVac.