Paty se aproxima dos mil casos confirmados de covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 11:01

Município com cerca de 25 mil habitantes, Paty do Alferes acumula 988 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 25 mortes em decorrência da covid-19. De acordo com boletim divulgado ontem (8) pela prefeitura, há 50 pessoas em estágio ativo da doença na cidade, das quais 7 estão internadas e 43 em isolamento domiciliar.