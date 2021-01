Jovem foi encontrado morto na RJ-125, na altura do centro de Paty Reprodução/Google Maps

Publicado 14/01/2021 18:50 | Atualizado 14/01/2021 20:46

Um jovem de 32 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (14) no centro de Paty do Alferes, interior do Rio. Com marcas de tiros, o corpo de Giovanni Luiz da Conceição estava numa ciclovia da RJ-125, rodovia que corta a cidade.

O boletim de ocorrência foi registrado na 96ª Delegacia de Polícia, mas ainda não há informação sobre possíveis suspeitos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal após perícia da Polícia Civil.