Coleta é realizada em diversos pontos da cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 15:06

A Prefeitura de Paty do Alferes, interior do Rio, divulgou o planejamento do serviço público de coleta seletiva, que recolhe materiais recicláveis, resíduos de poda de jardim e pequenas galhadas em vários bairros da cidade. "Lembre-se: para que seu material de resto de poda seja recolhido, é necessário que o coloque em sacos ou amarre-o em pequenos feixes", diz a prefeitura, que divulgou o telefone da Secretaria de Meio Ambiente para esclarecimento de dúvidas: (24) 2485-2741 - atendimento entre 9h e 18h.