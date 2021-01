Paty do Alferes fica no sul do estado do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 18:22

De acordo com o planejamento de distribuição dos imunizantes contra covid-19, Paty do Alferes vai receber 470 doses da primeira remessa. A entrega, realizada pelo governo do estado, deve acontecer entre hoje (18) e amanhã (19).

A quantidade inicial de doses permite a vacinação de 228 pessoas. Paty do Alferes fina no sul do estado e possui cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE.