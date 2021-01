Eurico Júnior, Cláudio Castro e Juninho Bernardes Divulgação/Lívia de Oliveira

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 07:31

O deputado estadual Eurico Júnior conseguiu liberação junto ao governo do estado do Rio de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para investimento na secretaria de Saúde de Paty do Alferes. O dinheiro, que já foi depositado na conta da prefeitura, será direcionado, por exemplo, para compra de medicamentos e custeio do centro de triagem da covid-19.



O prefeito Juninho Bernardes, que é filho de Eurico, comentou a liberação dos recursos. “Este ano de 2021 vai ser desafiador para a economia dos municípios, então conseguir este recurso é de extrema importância para mantermos o bom atendimento à nossa população. Estamos trabalhando muito para cuidar de nosso povo durante esta pandemia. Quero agradecer ao deputado Eurico Júnior, ao governador Cláudio Castro e a cada servidor da nossa saúde, que tem trabalhado todos os dias na linha de frente do combate ao covid para salvar vidas".