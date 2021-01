Por O Dia

Publicado 19/01/2021 22:26 | Atualizado 19/01/2021 22:27

No fim da tarde de hoje (19), começou a vacinação contra a covid-19 em Paty do Alferes. Conforme O Dia informou mais cedo , a Praça Manoel Congo foi o local escolhido para a solenidade. Após execução do hino nacional, a secretária de Saúde falou sobre a relevância do ato. "Ainda que seja uma quantidade pequena (228 doses) da CoronaVac, agradecemos muito. Nesse primeiro momento, priorizamos o grupo da saúde que está atuando na linha de frente", disse Fabiana Cerqueira Abreu, que lembrou:Em seguida, o vice-prefeito foi ao microfone e destacou que o Ministério da Saúde ainda não divulgou todas as etapas e detalhes do calendário de vacinação. “As coisas estão sendo desenhadas durante o processo, então ainda não temos respostas para todas as perguntas", disse Arlindo Dentista, passando a palavra ao prefeito, que agradeceu o empenho dos profissionais de saúde e lembrou que havia assinado acordo com o Butantan para adquirir 10 mil doses da CoronaVac . “Se a vacina fosse vendida, a gente teria prioridade para comprar. Estávamos no topo da lista dos municípios do Rio de Janeiro, mas como o presidente da república requisitou todas as vacinas, elas vão ser distribuídas pelo SUS de maneira igualitária", disse Juninho Bernardes. Após a fala do prefeito, aconteceu a imunização da primeira patiense.