Publicado 29/01/2021 11:59

A prefeitura de Paty do Alferes informou que deu início à vacinação de idosos acima de 90 anos. Até então, o município estava imunizando profissionais de saúde e idosos institucionalizados. Segundo a prefeitura, os cuidadores de pessoas com mais de 90 anos devem procurar a unidade de saúde mais próxima para saber dia e horário da vacinação. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (24) 981650328.

Paty, cidade localizada no sul do estado, recebeu 505 doses de vacinas Oxford/AstraZeneca e CoronaVac. Veja aqui os dados atualizados da pandemia no município.