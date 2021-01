Encontro comemorou 2 anos da formação do grupo Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 13:32

O grupo Turismo Rural de Paty do Alferes, coletivo com mais de 50 empreendedores, está completando dois anos do lançamento oficial. Com objetivo de ofertar a experiência rural aos turistas, o grupo firmou-se como um dos responsáveis por impulsionar o setor no município, segundo a prefeitura. Em meados de 2018, o prefeito Juninho Bernardes convidou esses empresários para para participarem da política pública e realizou parceria com o Sebrae para capacitação. “Nossa cidade tem um grande potencial turístico. Unir turismo e agricultura, que são duas atividades econômicas importantes, é uma oportunidade para o desenvolvimento econômico de nosso município”, disse o prefeito. "Hoje, não há concorrência. Todos entendem que são partes de um único destino turístico", ressaltou o presidente do Turismo Rural Paty, Luccas Monte Mór.

Já a secretária de Turismo, destacou que a parceria entre a prefeitura e o grupo potencializou a atividade no município. “Criar políticas publicas para este setor é muito importante para o desenvolvimento do município. Por isso, a prefeitura licitou um plano de sinalização turística que será implantado em breve", disse Dayanna Marques, que ressaltou a criação do selo "Turista seguro, cidadão protegido", que contém regras para os estabelecimentos turísticos adotarem neste período de pandemia, e o selo "Amigo do ciclista", que apoia a prática do cicloturismo no município.