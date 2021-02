Primeiro trecho a ser pavimentado tem 750 metros Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 12:01

Dando continuidade ao projeto de pavimentação de Paty do Alferes, a prefeitura do município iniciou o trabalho na Estrada de Palmares. O primeiro trecho a ser pavimentado tem 750 metros e vai do início da via até a Cedae. “Nossa equipe, a pedido do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, vai iniciar com toda a drenagem do trecho. Vamos fazer a base e sub-base para aplicação do paralelepípedo, o que otimiza os recursos e reduz os custos em mais de 50%”, explica o secretário de Obras, Alexandre Lisboa.



O prefeito de Paty também comentou a primeira pavimentação do ano no município. “Esta é uma reivindicação de décadas dos moradores locais. Nós, com muita gestão e trabalho, estamos iniciando em este primeiro trecho. Com intenção de aos poucos expandir. Palmares é localidade importante para nosso município, nela temos uma reserva de proteção ambiental e uma vocação turística e é o início de um projeto que pretendemos ampliar", disse Juninho.