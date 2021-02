Secretário revelou que município está preparado para ensino remoto Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 12:01

A prefeitura de Paty do Alferes anunciou o início das aulas do ano letivo 2021, de maneira remota, para a próxima segunda (08). “A educação é uma das prioridades do prefeito Juninho e do vice Arlindo, que nos deram todo o apoio para montarmos uma equipe preparada para lidar com este momento difícil e ao mesmo tempo prepararmos o retorno presencial, assim que nossas condições sanitárias permitirem. Como ainda temos casos ativos na cidade e já perdemos vidas, no momento nossa volta às aulas é remota, pensando na saúde dos alunos e dos profissionais. Já temos um plano de retorno presencial preparado para voltarmos, de forma gradativa, com previsão de várias medidas de biossegurança, assim que for possível”, explicou o secretário de Educação, David de Mello Silva.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os alunos da rede municipal poderão buscar as apostilas no final do mês em sua unidade escolar. “Sabemos que o potencial de aprendizado remoto não é o mesmo que o presencial, mas quero que os responsáveis saibam que nossa equipe está preparada para dar todo o suporte, tirar as dúvidas dos alunos, dar orientação e produzir o melhor conteúdo possível. E, assim que for possível o retorno escolar presencial, vamos adaptar o conteúdo para ajudar os que têm mais dificuldade e garantir a continuidade do nosso ensino de qualidade, que é um dos melhores do estado”, disse o secretário, que também comunicou que os responsáveis poderão acompanhar a produção de conteúdo pela página oficial no Facebook (@secretariamunicipaldeeducacaodepatydoalferes).