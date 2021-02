Diretor de interior da Cedae vai visitar Miguel Pereira, Paty do Alferes e Vassouras Reprodução/Google Maps

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 22:28

O Diretor da Região do Interior (DRI) da Cedae estará no Vale do Café amanhã (05). Marco Aurélio Damato Porto vai percorrer Miguel Pereira, Paty do Alferes e Vassouras na companhia do deputado estadual Eurico Júnior.

A agenda terá início às 10h, com reunião em Paty que terá a presença do prefeito Juninho Bernardes. Na sequência, serão realizadas visitas aos locais de captação de água do Marmelo e de Vera Cruz. Ainda pela manhã, o DRI fará vistoria na estação de tratamento em Fragoso, onde bombas queimadas têm prejudicado o abastecimento de Miguel e Paty; também será discutido projeto de ampliação do tanque de decantação.

Na parte da tarde, após visitas a diversas lojas comerciais da Cedae na região, Marco Aurélio e Eurico vão para Vassouras. A primeira visita será no espaço que vai abrigar a nova loja em Andrade Pinto, que evitará o deslocamento dos moradores ao centro e também atenderá os clientes da Cedae de Paraíba do Sul. Em seguida, os dois irão à antiga estação de tratamento em Massambará, que será substituída por uma com capacidade de tratar até 15 litros por segundo.



A agenda será encerrada na sede da estação de tratamento em Itakamosi, que atende também Demétrio Ribeiro, Esquina da Alegria e Ypiranga. De acordo com a assessoria de Eurico, o deputado está reivindicando a implantação de uma loja comercial da Cedae para atender as localidades da Beira Rio.