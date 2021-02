O secretário de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico de Paty Divulgação

05/02/2021

Paty do Alferes, município do interior do Rio, fechou o ano de 2020 com saldo positivo na criação de empregos formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com os dados, foram criadas 43 novas vagas em 2020, o que representa aumento de 1,73%, na comparação com 2019. Na análise do desempenho entre 2017 a 2020, Paty lidera o ranking de geração de empregos formais se comparado aos municípios da microrregião, com saldo de 63 novos empregos. “Gerar empregos é um desafio para todos os governos. Nós estamos trabalhando com muita gestão e estratégia para fazer nossa cidade cada vez mais atrativa para novos empreendimentos. Estamos investindo em infraestrutura, qualificação de mão de obra e em áreas como turismo e agricultura que tem grande potencial para geração de trabalho e renda em nosso município”, disse o prefeito Juninho Bernardes.



O secretário de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico do município comentou os resultados. “Os primeiros quatro anos deste governo foram de muita austeridade. Saímos de um enorme saldo negativo herdado da gestão anterior para nos transformarmos numa cidade investidora em melhorias da sua base", disse Henrique Gonçalves, que também destacou os projetos para o futuro do município: “Precisamos e vamos passar para outra fase do desenvolvimento econômico, de forma equilibrada. Para isso, vamos qualificar mão de obra, seja para os que procuram uma oportunidade de trabalho ou mesmo para os que querem empreender em negócios com mais segurança. Qualificação profissional e banco de dados que cruze informações entre oferta e demanda trarão os primeiros resultados práticos desta política de desenvolvimento econômico. Definimos três eixos principais conforme um estudo que realizamos na cidade: Construção Civil, Economia Criativa e Hotelaria”.



O secretário também ressaltou as características do atual governo de Paty. “A política do prefeito Juninho Bernardes neste sentido é conservadora, por manter os pés no chão, porém muito ambiciosa, por acreditar na força de trabalho do povo local e ter a consciência de que poderemos ser, muito em breve, o epicentro do progresso de todo o Vale do Café. Estamos em contato com instituições referenciais e em breve teremos muitas novidades para a população”, prometeu Henrique.