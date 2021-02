Paty do Alferes possui cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Publicado 08/02/2021 19:57

Boletim divulgado nesta segunda (08) pela prefeitura de Paty do Alferes contém registro do 29º óbito por covid-19 no município. A morte mais recente pela doença havia sido divulgada no último dia 27 de janeiro. De acordo com os dados de hoje, Paty possui 36 casos ativos de covid-19; todos esses pacientes estão em isolamento domiciliar.

Paty, que fica no sul do Rio, acumula 1.177 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus.