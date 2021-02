Hospital Eufrásia, em Vassouras Reprodução/Rede social

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 22:01

Solicitação do deputado estadual Eurico Júnior encaminhada ao deputado federal Feílicio Laterça para que o Ministério da Saúde entregasse respiradores fixos e móveis a municípios do interior do Rio vem sendo atendida. De acordo com a assessoria de Eurico, após Paty do Alferes, Nova Friburgo, Três Rios, Rio das Flores e Mendes serem contempladas, mais duas cidades receberam os equipamentos.



Nesta semana, foram entregues 10 respiradores fixos ao Hospital Eufrásia Teixeira Leite, em Vassouras, e 5 respiradores fixos e 3 móveis ao município de Engenheiro Paulo de Frontin, cuja necessidade foi manifestada pelos médicos Rodrigo Paixão e Márcia Gabriel, da Secretaria Municipal de Saúde. “Sinto-me muito grato em saber que um pleito tão importante para as secretarias de saúde das nossas cidades está sendo atendido. Pacientes na fila de UTI não podem esperar. Quanto mais respiradores tivermos, mais vidas poderão ser salvas”, comentou Eurico. Os municípios Areal, Paraíba do Sul e Paraty também vão receber respiradores em breve, segundo a assessoria de imprensa do deputado.