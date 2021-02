Kally Tashima recebeu as novas doses ontem (11) Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 13:41 | Atualizado 13/02/2021 13:11

Ontem (11), a prefeitura de Paty do Alferes recebeu novo lote da CoronaVac, com 210 doses. De acordo com a Secretaria de Saúde, essa leva de imunizantes será usada na população acima de 85 anos. “Na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família, os nossos agentes comunitários de saúde vão entrar em contato com estes pacientes para agendar a imunização. Nos bairros que não têm agentes de saúde, os idosos ou cuidadores podem entrar com nossa Central de Vacina pelo WhatsApp (24) 98165-0328", disse a coordenadora de imunização do município, Kally Tashima, que também ressaltou que mesmo quem já tomou as duas doses não está imune à doença: "Ainda que nosso sistema imunológico esteja apto a destruir o coronavirus, a pessoa vacinada pode pegar a doença, não desenvolver seus sintomas, mas transmitir para outras pessoas".



Até o momento, Paty recebeu 1.010 doses; 740 da CoronaVac (235 para aplicação da 2ª dose) e 270 da AstraZeneca. Foram imunizados profissionais de saúde, idosos do SASE, pacientes da Residência terapêutica, profissionais de saúde da rede privada e idosos acima de 90 anos. "Temos recebido total apoio do prefeito Juninho e o vice Arlindo Dentista para nossa vacinação. Nossa equipe de saúde tem se esforçado ao máximo para mais esta etapa, pois exige organização e dedicação para esta campanha que está só se iniciando. Sabemos que vai ser uma campanha longa, até vacinarmos todos. Muito importante que os que foram imunizados continuem se cuidando, porque mesmo imunizados há o risco deles transmitirem o vírus para outros. Por isso, novamente peço a colaboração da população em geral, que continue se cuidando, segundo os protocolos de distanciamento, higienização das mãos e evitando aglomerações. Juntos nós vamos vencer esta luta”, disse Fabiana Cerqueira, secretária de saúde.

