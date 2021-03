Paty fica localizada no sul do estado Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 18:59

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, entregou novos veículos e equipamentos à equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Além de uma pick-up e um carro de passeio, a pasta recebeu diversos equipamentos de combate a incêndio, como abafadores, bombas e mochilas costais, moto-bomba com kit pulverizador, uniformes e itens de combate.

O material faz parte de projeto ambiental voltado ao fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação Municipais, que foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e aprovado pela Câmara de Compensação Ambiental do Rio de Janeiro. O valor do projeto é de mais de R$300.000 e tem por objetivo proporcionar melhores condições de atuação no controle e fiscalização das 10 Áreas Protegidas do município, principalmente a APA e o Refúgio de Vida Silvestre localizados na região de Palmares. “Com esses equipamentos, a Secretaria terá melhores condições de exercer fiscalização e enfrentamento às infrações ambientais, principalmente o combate aos incêndios florestais. Nossa região detém poucos remanescentes de floresta e, embora estejamos com frentes de reflorestamento, a proteção e a conservação da vegetação existente são de vital importância para o bem-estar da população patiense e geração futura", disse o secretário de Meio Ambiente, André Dantas.

Publicidade

De acordo com a prefeitura, o projeto receberá novos materiais em breve, tais como drone, equipamentos de monitoramento de fauna, GPS, placas de sinalização, câmera fotográfica e tablet. "Estamos promovendo diversas ações, como reflorestamento, educação ambiental, coleta seletiva, criamos duas unidades de conservação em nossa gestão, uma particular (RPPN) e outra pública (RVS); estamos licitando o maior projeto de saneamento básico da região no bairro de Palmares no valor de R$7 milhões; sempre buscando construir cada vez mais uma Paty melhor para se viver", ressaltou o prefeito de Paty.