Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:09

Na última segunda-feira (08) o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, publicou oficialmente a nomeação do deputado estadual Eurico Júnior como membro suplente da Comissão de Turismo. "Foi uma honra ter sido indicado para compor a Comissão de Turismo da Alerj. O setor turístico é um motor fundamental para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e um dos principais potenciais da região Centro-Sul fluminense", disse Eurico, que já foi prefeito de dois municípios da região, Paty do Alferes e Vassouras. "Há muito o que ser feito para a retomada do desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. E disposição não me falta para ajudar os municípios a enfrentar esse desafio", completou o deputado.