Cedae fez ligações na semana passada Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:13

Depois de décadas de espera, os moradores da comunidade do Último Gole (Pedras Ruivas), em Paty do Alferes, enfim têm água em suas casas. Depois da solicitação do prefeito Juninho Bernardes e do deputado estadual Eurico Júnior, a direção regional da CEDAE fez 30 ligações de água no local na última semana. “Eu e o prefeito Juninho já tínhamos feito várias solicitações para resolver a questão da água no Último Gole. O deputado Eurico Júnior, sensibilizado com a situação, em reunião com a direção regional da CEDAE, fez pedido para a impermeabilização do reservatório e para as ligações de água e foi atendido”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Jeanne Teixeira.



De acordo com o encarregado local da CEDAE, Celso Nicolau, a equipe local "trabalhou incansavelmente para atender esta solicitação, em especial, o servidor Carlos Alberto de Souza". A moradora Tânia agradeceu o empenho da prefeitura e da CEDAE para enfim fazer a ligação de água: “Depois de 47 anos de espera, alcançamos a realização de um sonho”. Outra moradora também fez agradecimentos. “Moro aqui há anos e era uma luta subir e descer morro para buscar água. Quando fizeram o reservatório em 2004 achamos que nossa espera tinha acabado, mas nunca foi usado. Agora, quero agradecer ao prefeito, ao vice, à secretária Jeanne e à CEDAE por realizar nosso sonho e trazer mais dignidade para nossa comunidade”, disse Oniela. “Nosso papel é buscar melhorias e soluções para os problemas da nossa região. Quero agradecer muito à CEDAE regional por atender esta nossa solicitação”, disse o deputado Eurico.