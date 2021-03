Paralelepípedos são aplicados por empresa terceirizada Divulgação

Publicado 17/03/2021 07:33

Nesta semana, a prefeitura de Paty do Alferes iniciou o calçamento da Estrada de Palmares. A obra faz parte do projeto municipal que já pavimentou mais de 50 ruas nos últimos 3 anos. Após drenagem e preparação da via realizadas pela Secretaria de Obras, uma empresa terceirizada está fazendo a aplicação dos paralelepípedos. Inicialmente serão calçados 750 metros, do início da via até a CEDAE.



“Nossa equipe, à pedido do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, fez a drenagem e preparação da via, o que otimiza os recursos e reduz os custos em mais de 50%”, disse Alexandre Lisboa, secretário de Obras. O prefeito Juninho ressaltou a importância da obra para o município. “Esta é uma reivindicação de décadas dos moradores locais. Nós, com muita gestão e trabalho, estamos iniciando em este primeiro trecho. Com intenção de aos poucos expandir. Palmares é localidade importante para nosso município, nela temos uma reserva de proteção ambiental e uma vocação turística e é o início de um projeto que pretendemos ampliar. É a primeira de muitas obras de pavimentação que vamos realizar neste mandato”, afirmou.