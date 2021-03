Caminhão atendeu os cidadãos no centro de Paty Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 12:03

Nesta semana, a secretaria de Saúde de Paty do Alferes promoveu o terceiro mutirão de exames de imagem de 2021. Ontem (17) e terça-feira (16), o Caminhão da Saúde esteve na Praça George Jacob Abdue, centro da cidade, realizando exames de mamografia, raio x, densitometria óssea e ultrassom. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, foram 400 realizados exames nos dois dias.



O secretário de Saúde Interino falou sobre a importância dos exames neste período. “A gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice-prefeito Arlindo Dentista tem se preocupado muito com a demanda reprimida destes exames, pois, por causa da pandemia os procedimentos eletivos foram cancelados. Ainda assim, conseguimos em 2020, realizar mais de 9 mil exames de imagem em nossos munícipes e este ano já chegamos a 1.200 exames de imagem. Sempre com todo o cuidado, seguindo os protocolos de biossegurança, continuamos trabalhando muito para levar cada vez mais saúde à população”, disse Paulo José de Lima.