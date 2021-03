Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 12:52

Nesta segunda (22), a prefeitura de Paty do Alferes recebe novo lote de vacinas. Com as 1.110 novas doses, a vacinação será estendida para idosos acima de 70 anos.

A prefeitura informa que os agentes comunitários de saúde vão entrar em contato com os idosos que moram na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família para agendar a imunização. Nos bairros que não têm agentes de saúde, os idosos ou cuidadores podem entrar em contato com a Central de Vacina pelo WhatsApp (24) 98165-0328.