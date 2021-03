"Pretendemos oferecer um programa de música e educação para os alunos da rede municipal", disse o secretário de educação Divulgação

Publicado 23/03/2021 17:45

A secretaria de Educação de Paty do Alferes, sul do estado, realizou o primeiro encontro do Programa Orquestra Sinfônica na Escola. Na reunião, o secretário municipal de Educação, David Mello, a assessora Cristiane Costa e a coordenadora de projetos Rosi Stumbo, receberam Moana Martins e Joelma Rossine, coordenadoras da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, do programa Orquestra na Escola, promovido pela secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro.



O secretário de Educação de Paty comentou a parceria. “O objetivo é aprender com o projeto carioca e trazer esta oportunidade de educação, música e profissionalização aos nossos jovens. Com o apoio do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, pretendemos oferecer um programa de música e educação para os alunos da rede municipal, democratizando o acesso a bens culturais em nossa cidade”, disse David Mello.