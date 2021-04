Paty prorroga prazo para pagamento das taxas de Vigilância e ISS

Paty do Alferes fica no sul do estado Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 10:49

Por meio das redes sociais, a prefeitura de Paty do Alferes comunicou a prorrogação do prazo para pagamento da taxa de Vigilância Sanitária e Fiscalização e da taxa de Imposto sobre Serviços (ISS do primeiro trimestre de 2021 e cota única). Os cidadãos podem efetuar o pagamento das taxas até o dia 30 de abril.

De acordo com a prefeitura, o prazo foi prorrogado em razão da decretação e antecipação dos feriados para o período de 26/03 a 04/04.