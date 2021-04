Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 17:14

Nesta segunda (05), em suas redes sociais, a prefeitura de Paty do Alferes divulgou o recebimento de mais um lote de vacinas contra a covid-19. As 1.320 novas doses das vacinas CoronaVac e AstraZeneca chegaram na última sexta (02). De acordo com a postagem, a maioria do lote será usado para aplicação da segunda dose.



A vacinação em Paty continua no grupo dos idosos acima de 68 anos. Os agentes comunitários de saúde entram em contato para agendar a imunização daqueles que moram na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família. Nos bairros que não têm agentes, os idosos ou cuidadores devem entrar em contato com a Central de Vacina (WhatsApp 24 98165-0328).