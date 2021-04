André Português, Claudio Castro e Eurico Junior Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 17:59

Ontem (05), aconteceu a cerimônia de implantação de uma base da Operação Segurança Presente em Miguel Pereira, a primeira do projeto na região sul fluminense. A sede ficará localizada na Avenida Roberto Silveira e o patrulhamento será realizado a pé, de bicicletas, motocicletas e carros. “É uma ação de segurança pública de proximidade com os moradores, que permite manter nossa cidade mais organizada, segura e com efetivo que irá combater irregularidades no município", destacou o prefeito do município, André Português.



O evento, que contou com a presença do governador em exercício Cláudio Castro, serviu para aproximar o deputado estadual Eurico Júnior e o prefeito de Miguel. "No dia 5 de fevereiro deste ano solicitei, via indicação parlamentar, a implantação do operação Segurança Presente em Miguel Pereira. Além de ser importante ampliar a segurança da população, o programa também é fundamental para o desenvolvimento do turismo", disse Eurico, ressaltando que também encaminhou indicações para implantação da operação em outras três cidades da região (Paracambi, Paty do Alferes e Vassouras).