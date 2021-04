Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 13:13

A prefeitura de Paty do Alferes atualizou os números de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no interior do estado do Rio. Até o último dia 5 de abril, 3.854 doses já foram aplicadas, sendo que 3.244 pessoas receberam a primeira dose e 610 já receberam a segunda.



De acordo com a Secretaria de Saúde, estão sendo vacinados profissionais da saúde da rede pública e privada, idosos asilados, residentes terapêuticos e idosos acima de 68 anos.