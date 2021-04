O prefeito e o vice de Paty do Alferes, em vídeo divulgado nas redes sociais Reprodução

Em vídeo divulgado ontem (07) na redes sociais, o prefeito e o vice de Paty do Alferes fizeram alertas sobre a pandemia e comentaram as medidas que estão sendo tomadas no enfrentamento á covid-19. "A mutação do vírus está muito mais forte", destacou o prefeito Juninho Bernardes. "Estamos em todas as frentes possíveis para compra de vacinas", afirmou ele. O vice-prefeito esclareceu questionamentos sobre a ordem da vacinação. "O município não tem ação nesse plano, ele é nacional. Temos que respeitar esse processo", ressaltou Arlindo Dentista.

De acordo com o vice, a equipe de sanitização foi dobrada e está atuando em diversos bairros e áreas de maior movimentação. O prefeito afirmou que a fiscalização também aumentou, assim como a aplicação de multas por descumprimento das medidas que estão em vigor. Sobre a central de triagem de covid-19, Juninho e Arlindo ressaltaram que a equipe de médicos foi dobrada e a equipe de enfermagem ampliada. "Enquanto durar esse aumento de casos, vamos manter a equipe dobrada", garantiu o prefeito.

Arlindo comentou que os casos de infecção estão geralmente relacionados à aglomerações. "A gente ouve muito pouco de pessoas que estavam trabalhando ou andando na rua aleatoriamente, sempre eram pessoas aglomeradas por um motivo que não precisava existir. Uma festa que poderia acontecer no ano que vem, alguém teima em fazer esse ano e a pessoa morre. Ano que vem ela não vai estar aqui pra fazer mais, isso tem que ser dito", alertou o vice, garantindo que o hospital tem medicamentos para atender os pacientes que necessitam de internação. "Hospital não é igual à morte. Só hoje tivemos 7 altas hospitalares. Se você tem necessidade de ir pro hospital, você tem que ir. Não é porque você vai ser internado que o pior vai acontecer", disse Arlindo.

No vídeo, as autoridades também disseram que em poucos dias haverá uma farmácia permanente na central de triagem e que a testagem será ampliada. "Estamos instalando um drive-thru para testagem em massa", disse o o prefeito, revelando que este local que será aproveitado na imunização quando o contingente de doses for ampliado. "Somente isolamento e vacinação serão capazes de vencer essa guerra. Importante demais fazer isolamento, fazer distanciamento social", pediu Juninho Bernardes.