Nesta semana, o prefeito Juninho Bernardes entregou mais um micro-ônibus escolar zero km para ser usado no transporte escolar da rede municipal de Paty do Alferes. O veículo é adaptado para pessoas com deficiência. De acordo com a prefeitura, outros 3 micro-ônibus e um ônibus já foram entregues à Secretaria de Educação na gestão de Juninho e Arlindo Dentista; outro ônibus e quatro micro-ônibus já foram adquiridos e devem chegar em breve na cidade.

O prefeito de Paty comentou essa e outras ações na área educacional. "Em nosso primeiro mandato, triplicamos o números de vagas em creches; investimos na parte pedagógica, duplicando o número de coordenadoras; iniciamos a reforma de 8 escolas, algumas já foram entregues; e neste mandato a educação continua uma das nossas prioridades. O professor David Mello (secretário de Educação) tem desenvolvido excelentes projetos e vamos continuar a investir nesta área que é essencial para o desenvolvimento de nosso município, sempre atuando para que nossa educação esteja entre as melhores do estado", concluiu Juninho.

O secretário de Educação também falou sobre as ações. "Quero agradecer ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo pelo empenho na educação. Nós estamos nos organizando para, quando as condições sanitárias permitirem, termos o retorno das aulas presenciais, e o transporte escolar é essencial para os nossos alunos. Este novo ônibus vai ajudar muito a transportarmos nossos alunos com mais segurança e conforto", disse David.