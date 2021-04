Encontro entre Eurico e Carlos Alberto aconteceu ontem (08) Divulgação

Publicado 09/04/2021 12:11 | Atualizado 09/04/2021 12:20

Ontem (08), o deputado estadual Eurico Júnior se reuniu com o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, e levou demandas de cidades da região Centro-Sul fluminense. Segundo a assessoria do deputado, a reunião resultou no adiantamento da entrega de vacinas para a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes, que também receberá medicamentos do kit intubação para encaminhar ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga, localizado em Miguel Pereira e que atende pacientes dos dois municípios, além de kit de teste rápido para ampliar a testagem, isolar os pacientes com covid-19 e reduzir o índice de contaminação na cidade. O Hospital Universitário de Vassouras também será contemplado com medicamentos para o kit intubação, à pedido de Marco Capute, presidente da Fundação Educacional Severino Sombra (Fusve).

“A situação da saúde é de emergência. Não podemos deixar que vidas se percam por falta de medicamentos e vagas. Por isso, me reuni com o secretário Carlos Alberto Chaves, acompanhado do secretário interino de Saúde de Paty do Alferes, Paulo José Lima”, disse Eurico. No encontro de ontem (08), o deputado também conversou com Carlos Alberto sobre o hospital que o prefeito de Três Rios, Joa, está construindo com apoio da Secretaria Estadual de Saúde e da Alerj, mas também com recursos do município. A unidade, com 90 leitos (50 vagas de retaguarda e 40 de UTI) irá atender exclusivamente pacientes de covid-19.



Ainda segundo a assessoria de Eurico, foi agendada uma nova reunião com o secretário estadual de Saúde para a próxima segunda (12), com objetivo de solucionar demandas do Hospital Eufrásia Teixeira Leite, de Vassouras. Foram convidados para a reunião o presidente da Alerj, André Ceciliano; o secretário de Governo do Estado, André Lazaroni; o presidente da Fusve, Marco Capute; e o prefeito de Vassouras, Severino Dias.