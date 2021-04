Novo lote chegou hoje (09) Divulgação

Publicado 09/04/2021

Nesta sexta (09), a prefeitura de Paty do Alferes recebeu 670 novas doses de vacinas contra a covid-19. Com esse novo lote, a Secretaria de Saúde vai ampliar a vacinação para idosos acima de 67 anos a partir de amanhã (10), de acordo com agendamento feito pelos agentes de saúde e pela Central de Vacina.

Os agentes comunitários de saúde entram em contato para agendar a imunização daqueles que moram na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família. Nos bairros que não têm agentes, os idosos ou cuidadores devem entrar em contato com a Central de Vacina (WhatsApp 24 98165-0328).