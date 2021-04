Mônica Simas foi a primeira palestrante do projeto Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 12:14

A secretaria de Educação de Paty do Alferes lançou o projeto Colabora, que visa promover uma gestão mais participativa no ensino municipal. O lançamento foi realizado on-line com a palestra O Mundo Vuca e os diferentes perfis impactando no resultado dos trabalhos, apresentada pela consultora Mônica Simas. Ela explicou que o Mundo Vuca é o mundo em constante mudança, volátil, incerto, complexo e ambíguo, que exige que as pessoas se preparem para as mudanças e busquem novas soluções para gerar bons resultados.



O secretário de Educação ressaltou a importância do projeto para a Educação municipal. “Este é um grande passo para melhorarmos os serviços que prestamos, tanto nas relações interpessoais quanto no serviço final que ofertamos aos munícipes. Esta é uma oportunidade de todos contribuírem para construirmos uma Educação ainda melhor e de qualidade em nosso município. O objetivo é promover um dinâmica participativa e colaborativa dos servidores da Secretaria frente a uma nova gestão. Quero agradecer o apoio do prefeito Juninho e do vice Arlindo Dentista neste nosso projeto", disse David Mello.



A prefeitura de Paty informa que o projeto é contínuo e nesta semana tem nova palestra para os servidores da educação interessados. A palestra Cultura organizacional e o impacto em processos de mudanças e engajamento será apresentada amanhã (14), às 9h30, pelo site simasconsultoria.com/aovivo.