15/04/2021

As equipes da Vigilância Sanitária, Fiscalização e Guarda Municipal ganharam reforço da Guarda Ambiental para realizar ações de fiscalização do cumprimento de medidas contra a covid-19 em Paty do Alferes. Ao longo da semana, as equipes visitaram diferentes estabelecimentos, como bancos, academias, comércios e indústria. “É muito importante esta força tarefa composta por guardas municipais, guardas ambientais, fiscalização sanitária e fiscalização de posturas. Todos juntos, unidos para combater a proliferação do coronavírus em nosso município. Nossa equipe preza pelo bom senso e conversa com os munícipes, mas diante da recusa de mudança, tem sido lavrados autos de infração e aplicadas multas de R$200,00, em caso de pessoa física, e R$2.000,00 em caso de pessoa jurídica, podendo o estabelecimento ser lacrado por 15 dias, em caso de reincidência", disse Paulo José Lima, secretário interino de Saúde.

O novo Decreto Municipal 6686/2021 prorrogou até o dia 23 de abril as medidas restritivas, como proibição de consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, e estabeleceu novas restrições, como o funcionamento de 8h por dia do comércio, exceto para supermercados, postos de combustível, farmácias, padarias, açougues e serviços de saúde.

