Drive-thru foi montado em Arcozelo Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 13:45

Conforme informou O Dia, a prefeitura de Paty do Alferes está realizando testagem da covid-19 para pacientes sem sintomas em drive-thru ao lado do Ceasa, em Arcozelo. Com a alta demanda, a Secretaria de Saúde informa que passou a adotar o agendamento dos exames. “Nós tivemos muita procura nos dois primeiros dias de funcionamento do nosso drive-thru. Para evitar aglomerações, vamos fazer o atendimento no local via agendamento. Assim, podemos atender melhor o cidadão que está sem sintomas e quer tirar dúvida se está contaminado. Lembrando que os pacientes que têm algum sintoma, devem procurar o nosso Centro de Triagem, que funciona diariamente, das 8h às 18h, na Clínica da Família, em Arcozelo”, explica o secretário de saúde interino, Paulo José Lima.

Os interessados em fazer os exames, devem realizar agendamento por meio do WhatsApp 24 98166-8223. São agendados 100 testes por dia. Importante que os pacientes estejam munidos de documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência. O drive-thru funciona de segunda a sexta.





