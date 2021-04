Eurico tem pouco mais de 6 meses de mandato Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:49

O deputado estadual Eurico Júnior (PV) foi designado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Ceciliano, como membro suplente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Com pouco mais de seis meses de mandato, esta é a 5ª comissão permanente que o deputado integra na casa. Além de vice-presidente da comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Eurico também é suplente nas comissões de Turismo, Saneamento Ambiental e de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira.

Cabe às Comissões Técnicas Permanentes dar parecer sobre os temas abordados em um projeto ou mensagem que tramita na Alerj. Antes de chegar às comissões temáticas, os projetos precisam passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde seus integrantes, apoiados por um corpo técnico, informam se o projeto atende aos requisitos constitucionais, legais e jurídicos.

Eurico comentou a importância dessas comissões e de sua participação nelas. “Sinto-me honrado em participar de comissões tão importantes para os municípios do interior. Além de contribuir com as ações que já estão em curso em benefício do interior, será possível, por meio da comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, solucionar questões de divisão territorial entre municípios - Paty do Alferes com Petrópolis (região do Vale das Videiras); São José Vale do Rio Preto, com Sapucaia (região da Vila do Peão), e a melhoria do abastecimento de água potável entre Três Rios e Areal (Vila Verde). Na comissão de Turismo, tenho a oportunidade de colocar em pauta projetos e ações fundamentais para incrementar o desenvolvimento turístico dos municípios do interior, em especial aqueles que tem essa atividade como principal vocação na geração de empregos e renda. Já nas comissões de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental espero contribuir com as demandas que recebo das cidades e as pautas do Partido Verde, que nasceu para lutar pela sustentabilidade. Em relação à comissão de Agricultura, tenho muito a contribuir. Conheço as necessidades dos produtores dos municípios do interior, nos quais essa atividade é fundamental para a economia”, avaliou o deputado.