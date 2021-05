Deputados estadual e federal tiveram encontros em diversas cidades na sexta (30) Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 07:33 | Atualizado 03/05/2021 15:59

O deputado estadual Eurico Júnior percorreu cidades do interior na última sexta-feira (30) com seu gabinete itinerante. Acompanhado do deputado federal Felício Laterça, o primeiro compromisso foi em Vassouras, no hospital Eufrásia Teixeira Leite. O tema foi a liberação de 10 leitos de CTI e 15 leitos de retaguarda da unidade, que estão prontos para entrar em funcionamento por intermédio de uma parceria da Irmandade com a prefeitura e a Secretaria Estadual de Saúde, cujo contrato está em fase final para ser assinado. A estrutura vai atender a região do Vale do Café. "Felício é parceiro nas pautas de saúde da nossa região. Atendeu os pedidos que fiz para liberação, via Ministério da Saúde, de respiradores para Paty do Alferes, Vassouras, Engenheiro Paulo de Frontin, Nova Friburgo, Mendes, Rio das Flores, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, entre outros", lembrou Eurico.

A segunda atividade dos dois foi em Três Rios. Eurico e Felício se reuniram na sede da prefeitura com o prefeito Joa, a secretária de Saúde do município e a vereadora Carol, da ONG Patinha Amiga. A pauta da reunião foi a liberação de respiradores e verbas para a saúde e o novo hospital de Três Rios, que vai atender pacientes de toda a região, em um total de R$ 1,5 milhão. Na sequência, os deputados estadual e federal foram para a cidade vizinha, Paraíba do Sul, onde se reuniram com a vereadora Tia Norma, Rafael, Gil Leal e Edmario Miguel. Entre outras demandas, Tia Norma solicitou verbas para a aquisição de uma ambulância para o transporte de pacientes do município e a instalação de uma torre de celular para que moradores do bairro de Sardoal possam ter acesso à internet. Eurico e Felício ainda tiveram reuniões em Sapucaia e Carmo, onde questões relacionadas à saúde foram as principais pautas.