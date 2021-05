Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 12:43

A prefeitura de Paty do Alferes inicia a vacinação contra a covid-19 de gestantes e puérperas com comorbidades nesta segunda-feira (10). Para receber a primeira dose do imunizante, as mulheres deste grupo precisam apresentar documento de identidade com foto, cartão do SUS, comprovante de residência e um laudo médico comprovando a comorbidade.

A vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades é realizada na Unidade Alba Monteiro Bernardes (Maternidade), entre 9h e 14h.