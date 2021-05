Deputado Antônio e prefeito Juninho Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 13:33 | Atualizado 12/05/2021 13:35

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes anunciou a conquista de emenda parlamentar de R$1.800.000,00 junto ao deputado federal Delegado Antônio Furtado. Os recursos serão usados para a construção do Centro de Convivência do Idoso e de uma nova sede da Guarda Municipal, além de custeios de saúde e pavimentação. “Agradeço ao deputado por mais este investimento em nossa cidade. Ele já nos ajudou com emenda para a obra da nossa Igreja Matriz, e agora colaborando para o desenvolvimento de nossa cidade. O Centro de Convivência do Idoso será um importante instrumento para cuidarmos dos mais experientes que tanto já contribuíram para nossa Paty do Alferes. Será um espaço de cuidado, socialização e entretenimento. E a sede da Guarda vai ser muito essencial para estruturação destes profissionais que tanto tem colaborado para zelar a nossa cidade”, explicou o prefeito.



O delegado Antônio Furtado ressaltou a importância destes recursos. “Nós temos uma preocupação com o idoso, é muito bom colaborar para a construção deste espaço. E como membro da segurança pública, sei da importância desta sede para a guarda do município. Paty do Alferes pode contar conosco, a gente sempre busca ajudar municípios que são bem administrados, como é o caso de Paty do Alferes”, conclui.