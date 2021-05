Eurico já foi prefeito de Paty do Alferes e Vassouras Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:03

Nesta quarta-feira (12), o deputado Eurico Júnior (PV) foi designado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), André Ceciliano, membro de mais uma comissão permanente da casa. De acordo com ato publicado no Diário Oficial de hoje, o deputado passa a integrar a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, na qual são analisados assuntos relativos à ordem econômica regional; tratamento preferencial a microempresas e empresas de pequeno porte; temas relativos à indústria e ao comércio; e proposições de ordem comercial ou documento que se refira a favores ou isenções de qualquer natureza.

Esta é a nona comissão para a qual o ex-prefeito de Paty do Alferes e Vassouras é designado na Alerj. Além de vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Eurico integra as comissões de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários; Turismo; Defesa do Meio Ambiente; Saneamento Ambiental; Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira; Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em Gera; e Normas Internas e Proposições Externas. “Participar das comissões da Alerj é poder trabalhar em prol do desenvolvimento dos municípios do interior do estado, inserindo suas demandas nas proposições e pautas importantes discutidas no parlamento do Rio de Janeiro”, declarou o deputado.