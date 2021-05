Equipe do Caps atende remotamente durante a pandemia Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 07:45

O Centro de Atendimento Psicossocial de Paty do Alferes está com atendimento remoto para pacientes com depressão no município. De acordo com a prefeitura, uma equipe multifuncional de apoio e valorização da

vida faz atendimento por meio de WhatsApp (24 98170-0085) ou Instagram (@saudemental_paty). O serviço está disponível diariamente, das 8h às 21h.



De acordo com a coordenadora do Caps, este atendimento tornou-se ainda mais importante durante a pandemia. “Muitas pessoas não têm se sentido bem emocionalmente neste período de pandemia e estão com receio de sair de casa para buscar ajuda emocional. Este atendimento remoto é muito importante para ajudar os que estão sofrendo de depressão neste momento”, disse Mayra Almeida.