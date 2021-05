Secretaria de Obras já iniciou a drenagem no local Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 13:18

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, anunciou nesta semana mais uma via a ser contemplada pelo programa Ação Asfalto 2021. Na nova etapa do projeto, serão pavimentados 1.200m da Estrada do Batatal, importante acesso para 4 bairros do município (Campo Verde, Paiol Velho, Caetés e Bela Vista).

A Secretaria de Obras já iniciou a drenagem no local, onde foram construídas cerca de 30 caixas d'água pluviais e usadas aproximadamente mil manilhas. “Nossa equipe, a pedido do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, está realizando toda a drenagem do trecho. Vamos fazer a base e sub- base para aplicação do asfalto, o que otimiza os recursos e reduz os custos em mais de 50% do valor final da obra. A aplicação do asfalto é feita por uma empresa terceirizada e parte do material vamos receber do Estado, graças a um convênio que o nosso prefeito conquistou com o DER”, explicou o secretário de Obras, Alexandre Lisboa.



Publicidade

Iniciado em 2018, o programa Ação Asfalto já pavimentou mais de 50 vias em toda a cidade. “O Ação Asfalto é investimento em infraestrutura, promovendo mais desenvolvimento para a nossa Paty. Eu e o meu vice Arlindo Dentista prometemos dar continuidade a este relevante projeto e é o que estamos fazendo. Aqui é uma importante via, ela é acesso para 4 bairros, essencial também para escoamento de muitos produtores rurais de nosso município e para a empresa Seal que é geradora de muitos empregos na nossa cidade. Esta é uma reivindicação de décadas dos moradores locais. Nossa população pode ter certeza que estamos trabalhando para ampliar cada vez mais este projeto”, disse o prefeito.