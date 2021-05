Paty do Alferes fica no sul do estado Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 13:05

Ontem (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a prefeitura de Paty do Alferes lançou uma campanha para sensibilizar e informar a população sobre a luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação pede que os cidadãos denunciem casos em que crianças e adolescente possam estar expostas a perigos. As denúncias podem ser realizadas no Conselho Tutelar, no CREAS ou por meio dos telefones 190 e 100.